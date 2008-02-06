بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و ایام دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به این شرح است: 29 سال از تلاقی شور و شعور حسینی در آوردگاه بهمن 57 می‌گذرد؛ آن هنگام که امتی رشید و به پاخواسته برای خدا به رهبری مرجعیت شیعه ندای «هیهات من‌الذله» حسین‌بن‌علی (علیه‌السلام) را از اعماق تاریخ بشریت فریاد برآورد و بار دیگر نجات مستضعفان و وارثان زمین را بشارت داد.

انقلاب اسلامی ایران برآیندی بود از سه گوهر تابناک فرهنگی در جان و ذهن ایرانیان یعنی «تولا و اعتقاد به راهبری اجتماعی اولیای دین در رأس تعالیم تشیع»، «وفاق اجتماعی، وحدت کلمه و حرکت برای خدا» و نهایتاً «عزت، اعتماد به نفس ملی و مطالبه استقلال فکری و تمدنی» که به واسطه هویت و کالبدهای اسلامی ایرانی (مانند مسجد، روحانیت، محرم، شهادت و...) منجر به انقلابی الهی مردمی و منحصر به فرد در تاریخ جدید جهان شد. ابعاد و آثار جهانی آن خصوصاً در قالب بیداری مسلمانان و دعوت به انسجام اسلامی قابل درک و مشاهده است.

ماهیت فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی در بیان و بنان معمار کبیر آن، ارمغان رستاخیزی شگرف در حیات باطنی و ظاهری مردمان این سرزمین بود. ارمغانی که پالایش و رشد همه جانبه بینش‌ها، گرایش‌ها و رفتارها و به فراخور آن تحول در روش‌های مدیریت کلان اجتماعی را اقتضا می‌کرد.

اگر بارزترین بعد انقلاب اسلامی وجه فرهنگی آن است، در یادمان پیروزی آن هم تذکر و توجه به ودایع، ظرفیت‌ها و خصلت‌های فرهنگی آن بیش از هر چیز اهمیت دارد. رفع موانع موجود در راه تحقق غایات فرهنگی انقلاب اسلامی که همانا تربیت انسانها در مکتب حسینی و تمهید اجتماعی برای نهضت مهدوی است بدون اتکا به منظومه فکری امام خمینی ارزش‌های انقلاب اسلامی و اندیشه و سیره شهیدان راست قامت آن میسور نیست.

دهه فجر فرصت مغتنمی است برای تکریم راه پیموده شده انقلاب اسلامی در مواجهه با موانع داخلی و خارجی و تبیین سیر بلند و حساس پیش رو که در افق چشم انداز بیست ساله نظام و چشم‌انداز فرهنگ عمومی، اهداف گرانمایه اسلام عزیز را در این جامعه محقق خواهد ساخت.

شرکت دیگر باره امت حزب‌الله در راهپیمایی 22 بهمن نیز بیعتی است اصیل با انقلاب اسلامی که به رغم شیطنت‌های مستکبران جهان، زنده و استوار و تحت زعامت ولی‌فقیه به راه افتخارآمیز خود تا نایل شدن به اهداف جهانی­اش ادامه خواهد داد.

شورای فرهنگ عمومی ضمن دعوت از مردم ایران اسلامی به حضور در امواج خروشان اراده و اخلاص در راهپیمایی 22 بهمن، مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات آتی را برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات جمهوری اسلامی ایران می­داند.