  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

/ اختصاصی مهر /

راه اندازی اولین پژوهشکده حوزه آبی خزر

راه اندازی اولین پژوهشکده حوزه آبی خزر

مجوز راه اندازی اولین پژوهشکده حوزه آبی خزر به گفته رئیس دانشگاه گیلان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.

دکتر عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پژوهشکده حوزه آبی خزر دارای 5 گروه پژوهشی فیزیک و شیمی دریا، هیدرولوژی و آبزیان، رژیم حقوقی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی خزر، علوم و فنون ساحلی و دریایی و محیط زیست و اکوسیستم دریا است.

رئیس دانشگاه گیلان تاکید کرد: سیاست دانشگاه گیلان بر این است که دانشجویان کارشناسی ارشد را به سمت پژوهشکده حوزه آبی خزر هدایت کند و همچنین به طور متوسط 5 نفر عضو هیئت علمی در هر کدام از گروههای پژوهشی این پژوهشکده فعال می شوند.

وی از شروع رسمی فعالیت های پژوهشکده حوزه آبی خزر خبر داد و عنوان کرد که دکتر امیر هوشنگ نظامی وند چگینی به عنوان رئیس پژوهشکده فعالیت می کند.

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته دوم بهمن ماه موافقت قطعی با راه اندازی پژوهشکده حوزه آبی خزر را اعلام کرده است.

کد مطلب 633939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها