راه اندازی اولین پژوهشکده حوزه آبی خزر

دکتر عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پژوهشکده حوزه آبی خزر دارای 5 گروه پژوهشی فیزیک و شیمی دریا، هیدرولوژی و آبزیان، رژیم حقوقی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی خزر، علوم و فنون ساحلی و دریایی و محیط زیست و اکوسیستم دریا است.

رئیس دانشگاه گیلان تاکید کرد: سیاست دانشگاه گیلان بر این است که دانشجویان کارشناسی ارشد را به سمت پژوهشکده حوزه آبی خزر هدایت کند و همچنین به طور متوسط 5 نفر عضو هیئت علمی در هر کدام از گروههای پژوهشی این پژوهشکده فعال می شوند.

وی از شروع رسمی فعالیت های پژوهشکده حوزه آبی خزر خبر داد و عنوان کرد که دکتر امیر هوشنگ نظامی وند چگینی به عنوان رئیس پژوهشکده فعالیت می کند.

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هفته دوم بهمن ماه موافقت قطعی با راه اندازی پژوهشکده حوزه آبی خزر را اعلام کرده است.