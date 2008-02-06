آیت الله تسخیری: رهبران ادیان باید با گفتگوی منطقی در راه صلح گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شب گذشته در نشست ادیان توحیدی لظهار داشت: در قرآن دو خط به طور کامل در مسیر بشریت ذکر شده که یکی از آنها خلافت و دیگری شهادت است.

تسخیری یادآور شد: امروز رهبران همه ادیان رسالت انبیاء را برعهده دارند و باید گفتگوی میان آنها به صورت منطقی برقرار شود تا بتوانند در راه صلح، هدایت بشر و بالابردن سطح معنویت انسانها همکاری کرده و نقش مؤثری در رفع مشکلات بشری داشته باشند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه اگر ما این وظیفه را انجام دهیم می‌توانیم به سایر وظایف خود نیز عمل کنیم، گفت: من اعتقاد دارم محبت زیبایی بین پیروان ادیان الهی وجود دارد و آنها گام به گام در کنار ملت ایران و مسلمان در جنگ و صلح فعالیت می‌کنند و برای تعالی ایران و آینده روشن آن گام بر می دارند .

وی ابراز امیدواری کرد که این محبت روز به روز قوی تر و عمیق تر شود .

نشست پیروان ادیان توحیدی شب گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت دهه فجر در هتل استقلال تهران برگزار شد .