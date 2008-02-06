آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در رشته های مصوب در دو مرحله کتبی و شفاهی 9 صبح روز پنجشنبه 18 بهمن ماه جاری به صورت متمرکز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

آزمون شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت آسکی و در روزهای شنبه و یکشنبه 20 و 21 بهمن برگزار خواهد شد. پذیرش و تعیین محل آموزش متقاضیان تحصیل در رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی بر اساس نمره کل (دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) کسب شده از سوی داوطلبان از بالاترین نمره کل صورت می گیرد.

دوره فوق تخصصی پزشکی بالینی، بالاترین مقطع تحصیلات دانشگاهی پزشکی در کشور با طول دوره ۲۴ تا ۳۶ ماه کامل است.

ظرفیت پذیرش در این آزمون در 22 رشته فوق تخصصی پزشکی بالینی 264 نفر اعلام شده است که این افراد در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اصفهان، شیراز، شهید بهشتی، بقیة الله، ایران، مشهد، تبریز، اهواز، گیلان، کرمانشاه، کرمان و بابل پذیرفته می شوند.

هر داوطلب می تواند حداکثر تا سن مجاز ورود به دوره دستیاری (برای اعضای هیات علمی رسمی ( قطعی یا آزمایشی ) ۴۵ سال تمام و سایر داوطلبان ۴۲ سال تمام تا پایان شهریورماه سال بعد) بدون محدودیت دفعات در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند.

هر داوطلب می تواند با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و ظرفیت های تعیین شده ، یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و در آزمون پذیرش دستیار شرکت کند. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود. محل آموزش نیز بر اساس اولویت نمره کل کسب شده ، توسط داوطلب انتخاب می شود.

ثبت نام پذیرفته شدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضری به میزان دوبرابر مدت آموزش است. اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزاد دوره های فوق تخصصی به صورت خاص است و محل انجام تعهد خدمت این دسته از پذیرفته شدگان بر اساس نیاز دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط معاونت آموزشی وزارتخانه تعیین و قبل از پذیرش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. پس از اعلام قبولی، بر مبنای اولویت نمره آزمون کل پذیرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذیرفته شدگان انتخاب می شود.

جابجایی محل تحصیل دستیاران فوق تخصصی در ۶ماهه اول دوره به شرط موافقت گروه یا بخش آموزشی و تائید دانشگاههای مبدا و مقصد بلامانع است . کمک هزینه تحصیلی دستیاران آزاد که دارای تعهد خدمت به وزارت بهداشت هستند معادل 80 درصد حقوق و فوق العاده شغل استادیار پایه یک و 50 درصد مزایای طرح تمام وقتی از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه محل تحصیل و با تصویب هیئت است .