كشورهاي عربي دو طرح مصري و اردني براي اصلاحات داخلي ارائه دادند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، اين نشست، مقدمه اي براي نشست سران كشورهاي عضو اتحاديه عرب درتونس به شمار مي آيد.

عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب ومحمد بن عيسي وزير امور خارجه مغرب و رئيس دوره اي اين نشست دركنفرانس مطبوعاتي مشتركي اعلام كردند: وزراي خارجه اتحاديه عرب تصميم گرفتند سندي اقدامات مشترك عربي را به نشست تونس ارائه دهند.

موسي دراين باره توضيح داد: تعدادي از طرح هاي اصلاح تشكيلاتي اتحاديه عرب نيز درنشست تونس مورد بحث بررسي قرار مي گيرد.

دبيركل اتحاديه عرب ادامه داد: درنشست عادي وزراي خارجه اتحاديه عرب، به جزء مساله فلسطين، تحولات عراق نيز پس از ارائه توضيحات وزير امور خارجه اين كشوربه بحث و مناقشه گذاشته شد.

محمد بن عيسي وزير امور خارجه مغرب و رئيس دوره اي نشست وزراي خارجه اتحاديه عرب نيزدراين كنفرانس خبري ضمن تاكيد برقصد جدي اعضاي اين اتحاديه براي گسترش واصلاح تشكيلاتي اتحاديه عرب، اعلام كرد: سند نهايي دراين زمينه شامل مجموعه اي ازنظرات و طرح هايي كه درنشست فوق العاده وزراي خارجه عرب مطرح شد، به نشست سران اين اتحاديه درتونس ارائه مي شود.

عمروموسي پيش ازاين اعلام كرده بود: وزراي خارجه عرب دو طرح مصري و اردني را براي اصلاحات در كشورهاي عربي به نشست تونس اين اتحاديه ارجاع مي دهند. طرح مصر بر اين نكته تاكيد دارد كه سران عرب براي اجراي اصلاحات بر اساس مباني ديني و ملي خود جدي بوده وازهمكاري با كشورهاي دوست در اين زمينه بر اساس نبود اعمال نمونه اي معين از اصلاحات استقبال مي كنند.

سران كشورهاي عربي بر اساس اين طرح همچنين خواستار حل بحران سرزمينهاي اشغالي فلسطين و احترام به حاكميت كشورهاي عربي هستند.

نشست سران كشورهاي عضو اتحاديه عرب به ميزباني تونس در اواخر ماه جاري ميلادي برگزارخواهد شد.

عمرموسي همچنين ازطرح آمريكايي"خاورميانه بزرگ" كه بحران هاي بزرگي را دراين منطقه مانند اشغالگري اسراييل در سرزمينهاي فلسطيني به فراموشي سپرده است، انتقاد كرد.