مسکن مهر به 63 هزار واجد شرایط خراسان رضوی واگذار می شود

حسن قاسمی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال سهمیه مسکن در خراسان رضوی 122 هزار نفر تعیین شد که 320 هزار نفر در این زمینه در تعاونیهای مسکن مهر ثبت نام کردند و از این تعداد 63 هزار نفر واجد شرایط مسکن شناخته شدند.

مدیرکل تعاون خراسان رضوی در ادامه با اشاره به واگذاری مسکن به 45 هزار نفر واجد شرایط مسکن در مشهد اظهار داشت: به زودی این تعداد در سه شهر جدید بینالود، گلبهار و قرقی مشهد ساماندهی می شوند.

وی در خصوص نحوه واگذاری مسکن به این افراد عنوان کرد: میزان هزینه اخذ شده از این افراد، 60 میلیون ریال است که 150 میلیون ریال نیز از سوی دولت به صورت وام به آنها پرداخت می شود.