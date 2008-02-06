کره شمالی همچنان یک خطر هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"مایک مک کونل" رئیس اطلاعات ملی آمریکا در این گزارش تهدید آمیز سالانه که به کنگره ارائه شد تاکید کرد: پیونگ یانگ ضرب الاجل 21 دسامبر برای اعلام کامل برنامه های هسته ای خود را از دست داده است .

در این برآورد، تلاشهای هسته ای پیونگ یانگ با هدف بازدارندگی و نه با اهداف توسعه طلبانه ارزیابی شده است .

این برآورد اطلاعاتی مدعی شده است کره شمالی به ایران و برخی کشورهای دیگر خاورمیانه موشک فروخته است .

آزمایش هسته ای کره شمالی در اکتبر 2006 برآوردهای اطلاعاتی قبلی را که نشان می داد تسلیحات هسته ای تولید شده توسط این کشور کمتر ازهزار تن است، به اثبات رساند .

گزارشهای قبلی نشان می دادند کره شمالی پلوتونیوم کافی برای حداقل ساخت شش سلاح هسته ای را دارد.

مناقشه هسته ای بین آمریکا و کره شمالی در سالهای اخیر شدت یافته است و در حالی که "پیونگ یانگ" خواستار تضمینهای امنیتی است، آمریکا بیشتر بر ارائه کمکهای اقتصادی به عنوان بسته تشویقی برای تشویق "پیونگ یانگ "به رها کردن برنامه های هسته ای تاکید دارد.



بحران درباره برنامه هسته ای کره شمالی زمانی آغاز شد که این کشوردر اکتبر سال گذشته اقدام به آزمایش بمب اتمی کرد.

در پی این اقدام، چندین دور گفتگو در پکن بین شش کشور آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و کره شمالی انجام شد و سرانجام پیونگ یانگ در فوریه 2007 تصمیم گرفت تا دربرابر دریافت سوخت از شش کشور به ویژه آمریکا راکتوراتمی اصلی خود به نام "یونگ بیون" را برچیند،که پس از آن بازرسان وارد کره شمالی شده و بخشی از این راکتور را تعطیل کردند.