مساجد اردن به دلیل سرمای هوا تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اللواء، هنگام اذان ظهر بود که مسلمانان کشور اردن وارد مساجد شده و با غیبت امام جماعت مواجه شدند و با وجود سرمای هوا مشاهده کردند که بخاریها نیز کار نمی کنند، این امر منجر شد که آنها به وزارت اوقاف اردن شکایت کنند.

شیخ محمد منیزل شنابله یکی از سرپرستان مساجد که در بیشتر مساجد، خطیب و امام است، اظهار داشت: با اینکه او کارمند وزارت اوقاف نیست، اما در مساجد فعالیت می‌کند. او ادامه داد: وزارت اوقاف مسئولیت زیادی در برابر کمبود ائمه در مساجد دارد که باید به آنها رسیدگی شود. از سوی دیگر امامی که بدون عذر و بهانه غیبت می‌کند در مساجد مشکلاتی ایجاد کند، به طوری که گاهی اوقات مسجد با غیبت امام و مؤذن بسته می‌شود و نماز جماعت در آن اقامه نمی شود.

یکی دیگر از فعالان مسجد نیز تصریح کرد: محل سکونت امام نقش مهمی در این خصوص دارد؛ چرا که دوری مسیر و عدم نزدیکی منزل آنها به مسجد منجر می‌شود که غیبت کنند.

شیخ یوسف ذیاباب امام مسجد عمری و امام اول در اوقاف در این خصوص توضیح داد که غیبت امام یعنی غیبت او از انجام وظیفه اصلی‌اش. این مر نگاه بدی از خود به جا می گذارد و در حیطه تبیین مسائل دینی چون امر به معروف و نهی از منکر و یا وفای به عهد و مسائل دیگر نمی‌تواند سخن خود را القا کند.