دخالت ناتو در عراق به تصميم بغداد و سازمان ملل بستگي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، دبيركل ناتو بعد از نشستي با لسزك ميلر نخست وزير لهستان درجمع خبرنگاران در وشو گفت: در صورت مهيا بودن اين عناصر، اين سازمان با يك نگرش بسيارخوب به اين امرجامه عمل خواهد پوشاند.

هوپ شيفر خاطر نشان كرد كه وي اميدواراست شاهد تصويب قطعنامه جديدي براي اعزام هيئتي به رهبري ناتو به عراق باشد .

بنابراين گزارش ديپلماتها مي گويند كه اين موضع شيفر با موضع فرانسه مبني بر اعزام نيروهاي ناتو به عراق كه بايد با تصويب سازمان ملل و دعوت دولت مستقل عراق همراه باشد منطبق است .

آلمان نيز كه همراه با فرانسه ازمخالفان سرسخت حمله آمريكا به عراق بود اعزام نيروهاي خود به عراق را منتفي دانست اما اعلام كرده است كه درصورت اعزام نيروهاي ناتو به عراق با اين اقدام مخالفت نخواهد كرد.

ازسويي آمريكا و چند كشور عضو ناتو علاقه دارند كه نيروهاي ناتوكنترل جنوب عراق را كه هم اكنون دركنترل نيروهاي لهستاني قرار دارد بر عهده بگيرد كه فيشر در اين رابطه اعلام كرد ناتو با ورشو درحال تصميم گيري بر سر زمان واگذاري كنترل اين مناطق هستند .





کد مطلب 63398