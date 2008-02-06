اشتراک فراوان لیست جبهه متحد با ائتلاف فراگیر اصولگرایان/ احتمال انصراف برخی اعضای لیست فعلی جبهه متحد

پرویز سروری عضو اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: البته هنوز درباره درصد این اشتراک بحث نشده است.

وی با بیان اینکه تا پایان این هفته لیست های جبهه متحد در استانهای کشور نهایی خواهد شد، گفت: کار در جبهه متحد اصولگرایان با ساز و کار وحدت جلو می رود و این از نکاتی بود که رقبا دائما در خصوص آن تبلیغات منفی می کردند.

امکان ارتقاء کارآمدی فهرست جبهه متحد

سروری به تکمیل شدن لیست 30 نفره تهران اشاره کرد و افزود: البته هنوز امکان ارتقاء کارآمدی لیست جبهه متحد وجود دارد و ممکن است بررسی هایی در این زمینه صورت بگیرد.

این عضو جبهه متحد تصریح کرد: احتمال دارد در بررسی های مجدد، فهرست انتخاباتی جبهه متحد دچار تغییرات جزئی شود و یا افرادی از عضویت در لیست انصراف دهند و افراد دیگری آنان جایگزین شوند.

اعلام برنامه ها و شعارها

وی با تاکید بر اینکه جبهه متحد توانست با اعمال مدیریت بالایی کار را تا نتیجه نهایی جلو ببرد، گفت: جبهه متحد اکنون در زمینه تشکیل ستادها، اعلام برنامه ها و شعارها فعالیت خود را آغاز کرده است.

سروری خاطرنشان کرد: پس از بسته شدن لیست انتخاباتی جبهه متحد این امید در بین اصولگرایان مضاعف شده تا با لیستی توانمند، کارآمد و واحد از طریق مذاکره با سایر گروه های اصولگرا وارد عرصه انتخابات شویم.

انصراف برخی کاندیداهای جبهه متحد

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سئوال که موضوع انصراف برخی افراد از لیست انتخاباتی جبهه متحد تا چه اندازه صحت دارد، گفت: این موضوع در جبهه متحد مطرح شده و امکان دارد برخی از عزیزان انصراف دهند اما اینکه این اقدام به چه نتیجه ای برسد، مشخص نیست.

وی در خصوص آغاز بررسی ها برای تعیین سرلیست در فهرست جبهه متحد نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه لیست جبهه متحد اخیرا بسته شده لذا مقرر شده در جلسات بعدی در این باره تصمیم گیری شود که در انتخابات مجلس هشتم، سرلیست و یا سرلیست هایی داشته باشیم.