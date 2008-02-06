ارائه تکنیکی نوین برای به دام انداختن گاز در محیط

به گزارش خبرگزاری مهر ، این فناوری نوین به وسیله تیمی از محققان دانشگاه کالگری ارایه شده است. آنها می گویند این فناوری نوین به ابداع روش عالی برای ذخیره سازی گاز منجر می شود که به جهت ذخیره سازی و انتقال سریعتر و بی خطرتر انواع گازها به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است.

یکی از محققان این پروژه گفت : ارایه این فناوری نوین نشانی بر این حقیقت است که می توان به دنبال تکنیکهای نوین و با راندمان بهتر ذخیره سازی گاز بود.

وی افزود : ما به ماده ای دست پیدا کرده ایم که از بعد مکانیکی گاز را در غلظتهای بالا و بدون نیاز به استفاده از فشارهای بالا به دام می اندازد.

این تکنیک در حالی ابداع شده است که تاکنون در ذخیره سازی گازها به مخازن ذخیره سازی ویژه نیاز بوده است که در کنار آن نگرانیهای امنیتی نیز همواره وجود داشته است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، در این پروژه محققان از ساختار کریستالی ارگانوتریسولفانات باریم برای ساخت ساختار جامد منحصربفردی استفاده کردند که می تواند از قالب کانالهای باز به حفره های ویژه ذخیره گاز تبدیل شود.