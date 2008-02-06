آغاز رایزنیهای "ناپولیتانو" برای خارج کردن ایتالیا از بحران سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آنسا"(خبرگزاری ایتالیا)"جورجیو ناپولیتانو" شب گذشته با فراخوانی رئیسان مجالس سنا و مجلس نمایندگان ایتالیا به کاخ ریاست جمهوری، رایزنیهای لازم برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات را آغاز کرد.

بر اساس قانون اساسی ایتالیا، "رومانو پرودی" نخست وزیر مستعفی و حزبش باید تاریخ انتخابات را تعیین کنند و بر اساس پیش بینیهای کارشناسان، این انتخابات در آوریل سال جاری میلادی برگزار می شود.

به گزارش مهر، بحران سیاسی ایتالیا پس از آن رنگ جدی تری به خود گرفت که نمایندگان با تشکیل دولت انتقالی به رهبری "فرانکو مارینی" رئیس مجلس سنای این کشور مخالفت کردند.

این بحران سیاسی از ماه گذشته میلادی و به دنبال خروج حزب "اودئور" به رهبری "کلمنته ماستلا" از ائتلاف دولت آغاز شد و به دنبال آن نخست وزیر این کشور، اکثریت سنا را از دست داد و اکثریت در مجلس سنا به دست مخالفان رومانو پرودی افتاد.

بر همین اساس، به دنبال خودداری مجلس سنای ایتالیا از دادن رای اعتماد به "رومانو پرودی"، وی از مقام خود کناره گیری کرد.

نخست وزیر ایتالیا پس از آن از مقام خود کناره گیری کرد که مجلس سنای این کشور به دولت وی رای اعتماد نداد.161 نفر از اعضای مجلس سنای ایتالیا به دولت پرودی رای منفی دادند و در مقابل 156 نفر هم رای مثبت دادند.