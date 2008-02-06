به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان فیلم در دهه 1930 در لس آنجلس روی می‌دهد و درباره مردی دچار فراموشی با بازی افلک است که خود را در خدمت یک تبهکار که یک قاتل سادیستی با نام مستعار "مهربان" است می‌بیند و عاشق دوست او می‌شود.





کیسی افلک

قرار است اپرسن پس از پایان اعتصاب فیلمنامه‌نویسان رمان خود را فیلمنامه کند. این دومین همکاری افلک با شان بیلی تهیه‌کننده فیلم قبلی او "رفته، عزیزم، رفته" است. بازیگر 33 ساله و برادر کوچک بن افلک بازیگر و فیلمساز معروف سال 2007 دو فیلم موفق "رفته، عزیزم، رفته" و "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" با بازی براد پیت را روی پرده داشت.

او برای فیلم دوم در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل نامزد اسکار شده است. افلک اخیرا جایزه بازیگر مرد نوظهور سال را از جشنواره فیلم هالیوود دریافت کرد. "برایش مردن"، "در تعقیب ایمی"، "ویل هانتینگ خوب"، "شیرینی آمریکایی"، "غرق کردن مونا" و سه‌گانه "اوشن" از دیگر فیلم‌های افلک است.

اپرسن در حوزه سینما معمولا با دوست دوران کودکی خود بیلی باب تورنتن همکاری کرده است. آنها فیلمنامه سه فیلم "یک حرکت اشتباه"، "یک مسئله خانوادگی" و "هدیه" را با هم نوشتند. "مهربان" که نخستین رمان اپرسن است، 22 ژانویه منتشر شد.