نشست مهمي در تركيه براي بررسي قانون اساسي موقت عراق برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين گزارش، تركيه ميزباني اين نشست مهم را كه با شركت نمايندگاني از چند كشور برگزار خواهد شد، برعهده دارد.

عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه تصريح كرد: قانون اساسي موقت عراق حمايت از وحدت ارضي عراق را در خود مورد تاكيد قرار داده و با فدراليسم قومي مخالفت كرده و تمام منابع و ثروت هاي عراقي را متعلق به ملت عراق خوانده است.

شايان ذكر است در حالي كه قرار بود قانون اساسي موقت عراق رسما چهارشنبه( ديروز) رسما امضا شود، اما انفجارهاي خونين عاشوراي كربلا وكاظمين ، اين امر را به تاخير انداخت.

حميد كفائي سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: امضاي پيش نويس قانون اساسي موقت عراق كه قرار بود چهارشنبه صورت گيرد، به دليل سه روز عزاي عمومي به روزجمعه موكول شد.

در پيش نويس قانون اساسي موقت عراق با فدراليسم جغرافيايي براي منطقه كردستان موافقت شده، اسلام دين رسمي عراق و يكي از منابع اساسي قانونگذاري عراق عنوان شده است.