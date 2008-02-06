بهره برداری از 150 طرح عمرانی تولیدی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهره برداری از 91 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در شهرستان بوکان از جمله چندین واحد مسکونی روستایی، پنج طرح عمرانی شهری و واحد تولید شیشه، 29 طرح عمرانی و خدماتی از جمله 15 طرح مخابراتی و استخر ذخیره آب کشاورزی در بخش صفائیه شهرستان خوی، 9 طرح تولیدی، خدماتی و کشاورزی از جمله کارخانه تولید ظروف پلاستیکی، یک واحد پرورش گاو شیری در شهرستان ماکو از مهمترین این طرحهاست.

به این مناسبت پنج طرح تولیدی و خدماتی از جمله کارخانه قندریزی و سردخانه چهارهزار تنی در شهرستان میاندوآب، پنج طرح خدماتی و عمرانی از جمله کتابخانه تخصصی، بانوان و کارگاه تولید پوشاک و روشنایی معابر محمودآباد در شهرستان شاهین دژ، سه طرح خدماتی و عمرانی در بخش محمدیار نقده، پنج واحد مسکونی روستایی مددجویی در بخش پلدشت، پایگاه مقاومت بسیج در روستای سرگیز اشنویه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و یک واحد آزمایشگاه تجزیه خاک در ارومیه افتتاح شد.

برای اجرای این طرحها در مجموع بیش از 146 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرحها، علاوه بر بهره مندی بیش از هزار خانوار از مزایای طرحهای خدماتی و عمرانی برای 249 نفر در بخش تولیدی و خدماتی شغل ایجاد شد.

همچنین امروز به همین به این مناسبت اجرای 10 طرح عمرانی و خدماتی نیز در شهرستانهای بوکان، نقده و چالدران آغاز شد.