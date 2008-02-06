به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه کتاب سال، کتاب برگزیدگان ربع قرن جایزه کتاب سال با هدف ایجاد ماخذی در دسترس از اسامی برگزیدگان و آثار آنها برای تبیین راهبردهای اساسی برگزاری جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی چاپ می شود.

در این کتاب که بر اساس فرم کلی کتابچه های گزارش دوره به دوره این جایزه منتشر می شود، گزارشی از علل پیدایش جایزه کتاب سال، اهداف و استراتژی های آن، چگونگی ارزیابی و گزینش آثار، دایره داوریها، جلد اول آماری کتابهای ارزیابی شده بنا به تفکیک حوزه های داوری، نمایه های اجمالی و تفصیلی آثار برگزیده و نیز آثار قابل تقدیر و نقش ادارات مختلف در برگزاری این جایزه درج خواهد شد.