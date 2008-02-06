انتظار معجزه نداشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تیم ملی فوتبال انگلستان امشب در ویمبلی لندن میزبان سوئیس است و سرمربی ایتالیایی این تیم برای نخستین بار بر روی نیمکت مربیگری خواهد نشست. کاپلو در آخرین اظهارنظر خود پیش از این بازی گفت: من مسیح نیستم فقط کسی هستم که سعی می کند با کار و تلاش فراوان، به نتیجه دست پیدا کند. کار من این است که ذهنیت پیروزی را به بازیکنان منتقل کنم و به آنها اعتماد به نفس بدهم که از توانایی هایشان بهره ببرند.

وی تاکید کرد: نمی توانم معجزه کنم . مهم ترین کار این است که گروه خوبی را روانه میدان کنم.

رکورد کاپلو در کسوت مربی باشگاهی، بی همتاست. او مربیگری چهار تیم بزرگ میلان، رئال مادرید، رم و یوونتوس را بر عهده داشته است. کاپلو در مدت 16 سال مربیگری 9 مقام قهرمانی کسب کرده است. بهترین مقام این مربی، کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 1994 به همراه میلان است. نماینده ایتالیا در دیدار نهایی این رقابت ها موفق شد با نتیجه 4 بر صفر مقابل بارسلونا تحت مربیگری یوهان کرایف به برتری برسد.