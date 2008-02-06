به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، نورانیا غالی احمد اف رئیس اداره دینی کمروو اظهار داشت: ساخت این مسجد در تابستان 2007 آغاز شده و پیش بینی می شود نیمه دوم سال 2008 به پایان رسد.

این مسجد شبیه مسجد قل شریف در قازان خواهد بود که دارای 4 گلدسته است و گنجایش 400 نمازگزار را دارد. مسجد قل شریف بزرگترین مسجد اروپا به شمار می رود که نمونه بارز احیای جامعه اسلامی در تاتارستان است.

در کنار این مسجد مرکز دینی فرهنگی و مرکز آموزشهای اسلامی بنا خواهد شد.

شهر صنعتی کمروو در روسیه و در جنوب غربی سیبری و شرق مسکو قرار دارد.

اسلام در روسیه بیش از 1400 سال قدمت دارد و در حال حاضر اسلام از لحاظ تعداد پیروان، دومین مذهب رسمی روسیه بعد از ارتدوکس به شمار می رود. بر اساس آمار بین 15 تا 24 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می کنند. اما شورای مفتیان روسیه اعلام کرده است که در کشور بیش از 23 میلیون مسلمان از 38 قوم مختلف وجود دارند.

طی 10 سال گذشته احیای اسلام در روسیه با احداث مساجد ( در سال 2001 تعداد آنها بیش از 4 هزار مسجد بوده است) به صورت فعالی جریان داشته است. گفته می شود در شهر مسکو 6 مسجد فعال هستند که طی سالهای آینده قرار است 11 مسجد دیگر نیز احداث شوند.