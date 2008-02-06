سه طرح عمرانی در مناطق عشایری آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،انبار چند منظوره ‪ ۵۰۰‬تنی در روستای نصیرکندی میاندوآب، کانال انتقال آب کشاورزی در روستای خرمن یئری ماکو و احداث جایگاه نفت طرح‌های اجرا شده در مناطق عشایری استان هستند.

برای بهره‌برداری از این طرح‌ها دو میلیارد و ‪ ۴۴۰‬میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است.

مدیر کل اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی صبح امروز در مراسم بهره برداری این طرحها گفت: امسال با ‪ ۱۳‬میلیارد ریال اعتبار ‪ ۵۶‬پروژه در مناطق عشایری استان در دست اجراست.

ولی خلیلی ادامه داد: استخرهای ذخیره آب، انبار، جایگاه نفت و گاز، بهسازی چشمه‌ها، ایلراه عشایری و خدمات پشتیبانی از کوچندگان و مطالعه کانونهای توسعه از مهم ترین پروژه‌های اجرایی امسال امور عشایری استان هستند.

وی عنوان کرد: از محل اعتبارات سفر استانی هیات دولت به آذربایجان غربی، مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار جهت بازسازی و مرمت ایلراههای عشایر در شهرستانهای خوی، چالدران، شاهین دژ و ارومیه و تکمیل زیرساختهای شهرک شیبلو اختصاص یافته بود که جذب و هزینه شده است.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود یکهزار و ‪ ۵۰۰‬پروژه عمرانی در مناطق عشایری استان اجرا شده است.