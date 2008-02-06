سه طرح عمرانی در مناطق عشایری آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،انبار چند منظوره ۵۰۰تنی در روستای نصیرکندی میاندوآب، کانال انتقال آب کشاورزی در روستای خرمن یئری ماکو و احداث جایگاه نفت طرحهای اجرا شده در مناطق عشایری استان هستند.
برای بهرهبرداری از این طرحها دو میلیارد و ۴۴۰میلیون ریال سرمایهگذاری شده است.
مدیر کل اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی صبح امروز در مراسم بهره برداری این طرحها گفت: امسال با ۱۳میلیارد ریال اعتبار ۵۶پروژه در مناطق عشایری استان در دست اجراست.
ولی خلیلی ادامه داد: استخرهای ذخیره آب، انبار، جایگاه نفت و گاز، بهسازی چشمهها، ایلراه عشایری و خدمات پشتیبانی از کوچندگان و مطالعه کانونهای توسعه از مهم ترین پروژههای اجرایی امسال امور عشایری استان هستند.
وی عنوان کرد: از محل اعتبارات سفر استانی هیات دولت به آذربایجان غربی، مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار جهت بازسازی و مرمت ایلراههای عشایر در شهرستانهای خوی، چالدران، شاهین دژ و ارومیه و تکمیل زیرساختهای شهرک شیبلو اختصاص یافته بود که جذب و هزینه شده است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود یکهزار و ۵۰۰پروژه عمرانی در مناطق عشایری استان اجرا شده است.
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