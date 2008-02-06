پیشرفت مالی اوپک تهدیدی برای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، " مک کانل" از مقامان ارشد آژانس جاسوسی آمریکا به کنگره این کشور اعلام کرد: آژانسهای جاسوسی آمریکا بسیار نگران اند که اوپک و کشورهای روسیه و چین از ظرفیتهای مالی خود برای دردست گرفتن بازارهای جهانی و اعمال نفوذ مالی به منظور پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کنند.

همچنین وی با ابراز نگرانی نسبت به تنزل شدید ارزش دلاراعلام کرد: کشورهای بزرگ صادر کننده نفت مانند ایران و سوریه و لیبی با فروش نفت خود به ارز غیر دلار علاوه بر کاهش ارزش دلار، ممکن است سایر کشورها را به پیروی از این قائده ترغیب کنند.