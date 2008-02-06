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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

طرح تدوین استانداردسازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی اجرایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در کشور، طرح تدوین استانداردسازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین خواجه بیدختی، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: موسسه آموزشی، پژوهشی الماس شرق آسیا به عنوان نماینده خراسان رضوی با ارائه طرح به سازمان استاندارد و تحقیقات ملی ایران به عنوان دبیر کمیته استاندارد سازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور تعیین شد.

وی در خصوص وظایف این کمیته عنوان کرد: این کمیته متشکل از کارشناسان برجسته سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از سراسر کشور است که بر اساس و ظایف تعریف شده مکلف هستند کار استانداردسازی شناخت سنگها، درجه بندی سنگهای قیمتی و سپس شناسایی و ارزیابی سنگ در مراحل بعدی را انجام دهند.

خواجه بیدختی با اشاره به هدف تشکیل چنین کمیته ای یادآور شد: مهمترین هدف و دستاورد تشکیل چنین کمیته ای، ایجاد یک روش همگن در بحث شناخت جواهرات در ایران است که برای ورود به بازارهای جهانی بسیار ضروری است. 

کد مطلب 634033

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