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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

رایس مدعی کم اهمیت بودن نگرانی ها درباره افغانستان شد

رایس مدعی کم اهمیت بودن نگرانی ها درباره افغانستان شد

وزیر امور خارجه آمریکا امروز با ادعای کم اهمیت بودن نگرانیها درباره اوضاع افغانستان گفت : آمریکا سخت تلاش می کند که بر هم پیمانان بیشتری فشار وارد کند تا مسئولیت در این کشور را تقسیم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از لندن،"کاندولیزا رایس" که برای گفتگو با مقامهای انگلیسی وارد لندن شده است، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که لزوم گفتن حقایق درباره نیازها در افغانستان به عنوان تمایلی برای بی توجهی به کمکهایی تلقی نشود که برخی ازهم پیمانان آمریکا داشته اند.

وی به نام این کشورها اشاره ای نکرد، اما آلمان هفته گذشته درخواستهای آمریکا برای اعزام نیرو به جنوب افغانستان را رد کرد. 

رایس گفت : ما به وضوح گفته ایم که هم پیمانان خاصی در بخشهای بسیار خطرناک تر این کشور حضور دارند و قویا بر این باوریم که این مسئولیت باید در ائتلاف ( ناتو) تقسیم شود.

وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره بررسیهای جدید که می گویند این احتمال وجود دارد که افغانستان به یک کشور شکست خورده تبدیل شود، با تکان دادن سر خود گفت : به نظر من تلاشها در افغانستان رو به جلو حرکت می کند. مطمئنا چالشهایی وجود دارند.

وی همچنین تهدید طالبان را کم اهمیت تلقی کرد.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اخیرا با ارسال نامه ای به "فرانس ژوسف یانگ" وزیر دفاع آلمان از برلین خواست نیروهای بیشتری را به جنوب افغانستان اعزام کند که با مخالفت شدید آلمان روبرو شد.

بنا بر گزارش رسانه های آلمانی، ژوسف یانگ هم با نامه ای مستقیم و تند به گیتس پاسخ داده است.

کد مطلب 634036

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