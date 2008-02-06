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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

تقوی در گفتگو با مهر:

تریبون‌های نماز جمعه محل تبلیغات انتخاباتی نیست

تریبون‌های نماز جمعه محل تبلیغات انتخاباتی نیست

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه ستادهای اقامه نماز جمعه سراسر کشور چندی است که مانع از تبلیغات انتخاباتی در این تریبون ها می شوند، گفت: تریبون های نماز جمعه محل تبلیغات انتخاباتی نیست.

حجت الاسلام سید رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه چندی است که به ستادهای اقامه نماز جمعه در سراسر کشور اعلام کرده است که مانع از تبدیل تریبون های نماز جمعه به محل تبلیغات کاندیداهای انتخابات شوند و تریبون های نماز جمعه را در اختیار کاندیداها قرار ندهند.

وی افزود: البته بر اساس قانون همه تریبون های عمومی از جمله نماز جمعه طی روزهای 16 تا 23 اسفند که فرصت تبلیغات رسمی انتخابات است باید مانع از تبلیغات در این تریبون ها شوند که ما نیز در این راستا پیش بینی های لازم را انجام خواهیم داد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به وظایف ائمه جمعه در بحث انتخابات، گفت: ائمه جمعه باید قانون انتخابات را برای مردم بیان کنند و آنها را در انتخاب اصلح یاری رسانند.

تقوی با بیان اینکه تریبون نماز جمعه متعلق به نظام است، تأکید کرد: این تریبون متعلق به هیچ جریان و یا فرد خاصی نیست و امامان جمعه نیز در آن مقدمات حضور باشکوه مردم در انتخابات 24 اسفند را فراهم خواهند کرد.

کد مطلب 634039

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