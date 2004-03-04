پيام رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به مناسبت شهادت زائران حسيني

به گزارش خبرگزاري مهر دراين پيام آمده است بارديگردستان پليد يزيديان زمان به خون خيل حسينيان درمسلخ عشق اوج آلودگي را تجربه كرد. عاشورايي ديگر در كربلاي معلي و در كنار حرم سالار شهيدان و همزمان در صفوف ياران او در كاظمين و كويته پاكستان.اين عاشورا مكرر است كه گواه مظلوميت و حقانيت تاريخ مكتب حسيني و معناي كل ارض كربلا و كل يوم عاشورا است. اينك بايد پرسيد، اين صفوف عاشقان عزادار و فضاي عارفانه چه كسي را بر مي آشفت كه چنين به خونش كشيدند؟ و تحقيقا بايد پرسيد آنها چه جرمي مرتكب شده اند و جز ياد و نام حسين (ع) چه بر زبان داشتند؟

در ادامه اين پيام آمده است اينك همگان مي بينند كه قداره بندان بزدل امروز چگونه ددمنشانه افواج انسانهاي بي دفاع را آماج تيغ كين خود قرار مي دهند و از اين درس تاريخ غافلند كه خود شهداي كربلا طومار ظلم يزديان را در هم پيچيد و امروز نه تنها در سرزميني كه روزي بيابان سوزاني بود و شاهد خون فرزند پيامبر، اين روزها ميليونها رهرو راه آزادگي زير پرچم او نداي ايمان و آزادي سر مي دهند، بلكه عاشورا روزي حياتي است و در سرتاسر عالم شناخته و عزيز است.

يقينا مردم مسلمان عراق و پاكستان بويژه علما و پيشگامان نهضت ديني معاصر، بخوبي مي دانند كه آنچه روي داده، با همه عمقي كه در سبوعيت دارد هدفهاي پليدي را دنبال مي كند كه اگر آگاهانه و صبورانه مورد بررسي قرار نگيرد مقدمه فجايعي بيشتر از اين دست خواهد شد. از اين رو بر همگان است كه با تدبير و بويژه تاكيد بر مطالعه عميق ابعاد اين حركتهاي وحشيانه، بلوغ سياسي و فكري خود را دستمايه مقابله با پيامدهاي آن كنند و با هوشياري كامل در برابر حركتهاي تفرقه آفرين برحفظ وحدت، امنيت ملي و تماميت ارضي عراق همت گمارند.