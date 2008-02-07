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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۸

54 هزار نفر در فریمان واجد شرایط رای دادن هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فریمان گفت: 54 هزار و 197 نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس هشتم در این شهرستان هستند.

محمدعلی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان فریمان، افزود: از کل تعداد ذکر شده، 26 هزار و 826 نفر مرد و 27 هزار و 371 نفر زن هستند.

وی ادامه داد: در مجموع در کل حوزه انتخابیه شهرستان که شامل سرخس، فریمان، احمد آباد و رضویه است، تعداد 156 هزار و 432 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

فرهادی با اشاره به استقبال داوطلبان جهت شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس در شهرستان فریمان، تصریح کرد: افزایش ثبت نام کنندگان، نشان از علاقه وافر مردم برای شرکت در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان و برگزاری انتخاباتی پرشور دارد که به طور قطع این شرایط با شروع تبلیغات و فضا سازی مناسب علاقه و شوری مضاعف را در مردم ایجاد خواهد کرد. 

کد مطلب 634040

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