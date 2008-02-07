54 هزار نفر در فریمان واجد شرایط رای دادن هستند

محمدعلی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان فریمان، افزود: از کل تعداد ذکر شده، 26 هزار و 826 نفر مرد و 27 هزار و 371 نفر زن هستند.

وی ادامه داد: در مجموع در کل حوزه انتخابیه شهرستان که شامل سرخس، فریمان، احمد آباد و رضویه است، تعداد 156 هزار و 432 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

فرهادی با اشاره به استقبال داوطلبان جهت شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس در شهرستان فریمان، تصریح کرد: افزایش ثبت نام کنندگان، نشان از علاقه وافر مردم برای شرکت در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان و برگزاری انتخاباتی پرشور دارد که به طور قطع این شرایط با شروع تبلیغات و فضا سازی مناسب علاقه و شوری مضاعف را در مردم ایجاد خواهد کرد.