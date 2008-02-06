تزریق خون اشتباه شایع ترین علت مرگ بیماران تالاسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در سمینار دو روزه "مراقبت های پرستاری در تالاسمی" که از صبح امروز در بیمارستان امام خمینی (ره) آغاز شده است، افزود: اگر پرستاران نباشند، نمی توان کاری برای بیماران تالاسمی انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در بین بیماریهای خاص، تالاسمی جزو مواردی است که سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کشورهایی که در زمینه بیماری تالاسمی هزینه های زیادی صورت می دهند، خیلی نیست.

ابوالقاسمی، به وضعیت سنی افراد تالاسمی و کنترل تولد نوزادان مبتلا به این بیماری در کشورمان اشاره کرد و افزود: تولد تلاسمی ها در ایران تا حدود زیادی کنترل شده و این موضوع حاصل زحمات پزشکان و پرستاران است.

وی پیشگیری از صدمه دیدن بیماران تالاسمی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: بیشترین خطری که متوجه این افراد است، افزایش بار آهن است که باید نسبت به دفع آن تلاش کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اعلام این مطلب که فوت بیمار بر اثر افزایش بار آهن مشاهده می شود، افزود: شناسایی بیماری که خون به او تزریق می شود، از دیگر وظایف خطیر پرستاران در امر مراقبت از بیماران تالاسمی است.

ابوالقاسمی، با اشاره به تزریق خون اشتباه در جامعه تالاسمی، گفت: متاسفانه هنوز شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از خون، مربوط به تزریق خون اشتباه است.

وی همچنین از رعایت موارد استریل وسایل در شرایطی که بیمار خون می گیرد، اظهار نارضایتی کرد و افزود: تنها راه انتقال هپاتیت C از طریق سرنگ، خون و رگ است که اگر مسائل بهداشتی به درستی رعایت شود، شاهد انقال این بیماری نخواهیم بود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به موضوع کیفیت فیلتر مورد استفاده در تزریق خون به بیماران تالاسمی اشاره کرد و گفت: مشکل کیفیت فیلتر یک بحث جهانی است که اگر کیفیت آنها خوب باشد، نیازی به بالا رفتن آمار میزان خون شسته شده نیست.

ابوالقاسمی، شستن 100 هزار واحد خون در کشورمان برای نیاز بیماران را، غیر منطقی خواند و گفت: در هیچ کجای دنیا این میزان خون شسته نمی شود، زیرا بر اثر آن طول عمر و گلبولهای قرمز خون کم می شود.

وی در پایان، به نیازهای متفاوت بیماران تالاسمی و توجه پرستاران به این موضوع اشاره کرد و افزود: با توجه به متفاوت شدن نیاز بیماران تالاسمی، باید دانش پزشکان و پرستاران نیز متفاوت شده و به روز شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، تصریح کرد: قطعا بیماران تالاسمی در سنین کودکی و جوانی، نیازهای متفاوتی داند که پرستاران باید به آنها توجه کنند.