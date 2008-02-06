آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،جناب دماوندی خواننده و اذان گوی در سال 1250 شمسی متولد شد،وی گفتن اذان را ابتدا از سید جعقر لاهیجی که استادی عارف بود آموخت ،نخستین آوازجناب دماوندی در سال 1297 شمسی همراه با تار علی اکبر شهنازی که در آن زمان 14 سال داشت ضبط شده است.

دماوندی در مصاحبه ای رادیویی به تاریخ 14 دی ماه 1350 در خصوص شاگردی خود نزد سید جعفرلاهیجی چنین گفته است : روزها می رفتم سر خندق تهران و او خوانندگی به ویژه گفتن اذان را به من می آموخت بعد به اصفهان رفتم مدتی نزد خوانین اصفهانی شاگردی کردم و بعر از آن صفحاتی پر کردم یک صفحه اذان و یک صفحه آواز افشاری است که تار آن را میرزا حسینقلی زده است .بعد میرزا حسینقلی به من گفت یک صفحه هم با حاجی علی اکبرخان پرکن یک صفحه هم با او پر کردم.

جناب دماوندی در سال 1359 شمسی درگذشت.

حسینعلی نکیسا فرزند حاجی موذن در تاریخ 1300 هجری در ترخوران تفرش به دنیا آمد و رموز خوانندگی را نزد پدر خویش آموخت و در سنین نوجوانی شبیه خوان تکیه دولت شد و مجموع دستگاه ها،گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی را نزد استاد تعزیه خوان خود میرزا بابانامی یادگرفتم و پس از دوران تعزیه با حاجی علی خان شهنازی کنسرتی دادم و از شبیه خوان ها صدای سید احمدخان ساوه ای و قلیخان شاهی و از دیگر خوانندگان صدای علیخان نایب السلطنه و سید حسین طاهرزاده را می پسندیدم.