اردوی آماده سازی تیم فوتبال هفت نفره کشورمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردو 25 ورزشکار از استانهای بوشهر، کرمانشاه، فارس، خوزستان، گلستان، لرستان، گیلان، زنجان، اصفهان، اردبیل، مرکزی و تهران حضور خواهند داشت و تا بیست و هفتم بهمن ماه به طول می انجامد .

محل اسکان تیم فوتبال هفت نفره کشورمان هتل مرمر تهران است و تمرینات این تیم در زمین چمن مصنوعی دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

امین الله مانی رئیس انجمن فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولان در این باره گفت: به دلیل اینکه شرایط جوی متغیر است زمین چمن مصنوعی را برای اردو ورزشکاران در نظر گرفته ایم.

وی افزود: در این اردو و اردوی بعدی باید تعداد ورزشکاران را به حد نصابی که کمیته ملی پارالمپیک از ما خواسته است، برسانیم. هم اکنون 25 ورزشکار در اردو حضور دارند که این تعداد باید به 18 نفر تقلیل یابد.

رئیس انجمن فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولان تاکید کرد: برای ما کاهش تعداد بازیکنان حاضر در اردو دشوار است چرا که این نفرات تقریبا در یک سطح هستند و انتخاب 18 نفر از بین آنها کار دشواری به نظر می رسد.

کادر مربیان تیم ملی فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولین عبارتند از: علیرضا رعدی (سرمربی) ، مهران عسگریان (کمک مربی) ، حمید شرافتی (مربی دروازه بانها) ، مسعود عماری (بدنساز).