برای تحقق شعار "سال مهار اعتیاد" می کوشیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی پیش از ظهر امروز در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ضمن قدردانی از فعالیت های انجام گرفته در سال جاری توسط اعضای این شورا، افزود: تمامی دستگاه های شورا با عزمی جدی برنامه های پیشنهادی خود را برای سال آینده آماده و اعلام کنند تا شعار سال 87 ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان "سال مهار اعتیاد" تحقق یابد.

همچنین در این جلسه گل محمدی جانشین معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز با اشاره به افزایش کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان و هم جواری استان خراسان رضوی با کشور افغانستان به عنوان تولید کننده 92 درصد تریاک جهان، خواستار توجه جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان ها و وزارتخانه ها در اختصاص اعتبار بیشتر و زود هنگام به استان شد.

در ادامه این جلسه نیز سرهنگ محمدرضا صادقی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز از افزایش 124 درصدی کشفیات هروئین فشرده (کریستال) و افزایش 26 درصدی کشفیات تریاک در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 43 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است و در این رابطه بیش از 32 هزار نفر متهم دستگیر شده اند.

وی در ادامه به کشته شدن 157 نفر قاچاقچی مسلح در 334 مورد درگیری روی داده در سال جاری اشاره کرد.

در این جلسه گزارش عملکرد کمیته درمان و بازپروری شورای هماهنگی نیز از سوی نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شد.



