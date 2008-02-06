مشکلات داروهای ساخت کشور برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر باقری لنکرانی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران افزود : داروهایی که در داخل کشور ساخته می شود کمتر از 3 درصد بعد از عرضه دارای مشکل هستند که وزارت بهداشت در حال بر طرف کردن این میزان درصد از مشکلات داروهای داخل کشور است.



وی در خصوص پیشرفت کشور در معقوله سلامت نیز گفت : سلامت مقوله ای نیست که بخواهیم از یک جنبه به آن نگاه کنیم چرا که عوامل بسیاری بر سلامت جامعه نقش دارند که اگر بخواهیم در یک زمینه بحث کنیم به عوامل دیگر جفا شده است.

دکتر لنکرانی افزود : امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از سه دهه توانسته است از یک کشور عقب مانده به یک کشور شاخص در زمینه بهداشت پیشرفت کند واز سوی دیگر در خاورمیانه از جمله کشورهایی باشد که در بخش سلامت برای خود حرفی دارد.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه قلیان در قهوه خانه ها گفت : مشاغلی که مجوز دارند طبق دستور رئیس جمهور مشکلی ندارند ولی با این حال ما اعلام می کنیم که کشیدن یک قلیان برابر با 40 نخ سیگار است که این برای جامعه مضر است و تقاضای ما این است که در قهوه خانه ها به جای قلیان چیز دیگری سرویس داده شود.