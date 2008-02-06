نخستین تصاویر سه بعدی مریخ تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این اطلاعات جدید و منحصربفرد که قرار است به زودی در اینترنت منتشر شود به اخترشناسان این امکان را می دهد تا به یافته های جدیدی درخصوص سیاره سرخ دست یابند.

تصاویر فعلی از مریخ گستره محدودی را در اختیار دانشمندان مریخ شناس قرار می دهد اما تصاویر جدید برگی نوین بر دانش آنها خواهد افزود.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، اخترشناسان امیدوارند تا با استفاده از این تصاویر جدید نقشه های برجسته و محیطهای مختلف از مریخ تهیه کنند.

این دوربین سالهاست که بر روی جمع آوری اطلاعات سه بعدی از مریخ فعالیت دارد و اکنون آماده ارایه آنها و کمک به اخترشناسان برای دستیابی به درک بهتری از این سیاره مرموز است.