سازمان ملل متحد خواستار حفظ امنیت امدادگران در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سازمان ملل متحد در تهران، این سازمان اعلام کرد در ماههای آتی باید 14 هزار تن غذای مورد نیاز چهار میلیون افغانی را برای آنها ارسال کرد.

مقامهای این سازمان از همه طرفهای درگیر خواستند به رسیدن کمکهای امدادی به نیازمندان بیشتر از جنگ و سیاست اهمیت دهند.

این مقامها ادامه حملات را مانع رسیدن غذا،لباس گرم و تجهیزات گرمایی درسرمای کنونی به نیازمندان افغان دانست .

سازمان ملل متحد، سال گذشته ،410 تن غذا به ارزش 350 هزار دلار را درحملات انجام شده توسط طرفهای درگیر از دست داد.

مقامهای سازمان ملل متحد همچنین از کاشت تریاک در 192هزار هکتار از زمینهای کشاورزی افغانستان در سال 2008 خبر دادند که فقط کمی کمتر از مقدار کشت سال گذشته است .

این مقامها این موضوع را برای امنیت و سلامت اروپا روسیه و کشورهای همجوارافغانستان چالش برانگیزعنوان کردند .

انتظار می رود کاشت تریاک در 12 استان افغانستان امسال آزاد باشد.

سه چهارم تریاک افغانستان در مناطقی کشت می شود که تحت کنترل دولت نیستند و کاشت وفروش تریاک ازمهمترین عوامل تجدید قوای طالبان در افغانستان محسوب می شود .

مقامهای سازمان ملل همچنین خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه برای از بین بردن دشمن شماره یک تمام کشورهای غرب آسیا شدند و گسترش همکاری های مرزی در مرز ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان را در کاهش تاثیرات امنیتی و بهداشتی قاچاق این مواد موثر دانستند .