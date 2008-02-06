پرداخت بن کمک هزینه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایشی نداشت به همین دلیل سعی نمایندگان بر این است که اعتباری را برای افزایش مستمری ها در سال آینده اختصاص دهند.

وی خاطر نشان کرد: مستمری که مددجویان دریافت می کنند بسیار کم و درحد معیشت و گذران زندگی آنان نیست بنابراین باید افزایش داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید مستمری مددجویان دو سوم حداقل حقوق کارگران باشد ، تاکید کرد: چنانچه مستمری مددجویان در سال آینده افزایش داشته باشد باز هم مبلغ آن به دو سوم حقوق کارگران نمی رسد.

مختاری از پرداخت بن به عنوان کمک هزینه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و گفت: به منظور جبران مستمری و کمک به مددجویان این بن تا پایان سال به آنان پرداخت می شود.