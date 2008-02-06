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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

تنظیم لایحه چک با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی

تنظیم لایحه چک با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه چک با همکاری دستگاه قضایی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تا چهار ماه آینده برای ارائه به مجلس آماده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جمشیدی درباره صدور چک بی محل افزود: بانک ها دسته چک ها را در اختیار افرادی قرار می دهند که توانایی کافی برای پرداخت ندارند و همین مسئله برای جامعه مشکلاتی ایجاد کرده و می کند.

وی افزود: ساختار بانکی امروز به تحولی در زمینه صدور چک و اعطای آن نیاز دارد که در این زمینه شاید وجود بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری ضروری باشد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره بیمه شخص ثالث گفت: نیروی انتظامی ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث در نظر نگرفته است.

جمشیدی افزود: در حال حاضر۲۰ درصد خودروهای در حال تردد فاقد بیمه نامه هستند به گونه ای که این مسئله به عنوان یک معضل در آمده است.

وی گفت: هم اکنون چهار هزار نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ها به سر می برند که هم برای خودشان و هم برای دیگران مشکل ایجاد کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قانون سال ۱۳۴۷ درباره بیمه شخص ثالث و جلوگیری از تردد اینگونه خودروها گفت: متاسفانه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه و جلسات متعدد با نیروی انتظامی هنوز ساز کارهای لازم از طرف راهنمایی رانندگی در نظر گرفته نشده است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث همچون آلت قتاله هستند که بعد از تصادف ، خسارت بدون جبران می ماند.

وی افزود: کسی که از پرداخت صد تا دویست هزار تومان برای بیمه ناتوان است چگونه می تواند خسارت وارده به افراد را بپردازد.

کد مطلب 634074

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