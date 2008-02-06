دیدار خصوصی 250 نماینده با رئیس قوه قضائیه/ پاسخ دستگاه قضا به 1400 نامه نمایندگان ملت

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده که در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گزارش عملکرد دفتر نمایندگی حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه را ارائه می کرد، اظهار داشت: نشست های عمومی مجلسی ها و مسئولان عالی دستگاه قضا در راستای تحقق اتحاد ملی به عنوان شعار سال 86 و تعامل مطلوب بین قوا برگزار شد و در هر یک از این نشست ها حدود 150 نماینده حضور یافتند.

وی افزود: در جلسات عمومی نمایندگان با مسئولان قضایی درباره مسائل عمومی از جمله نحوه تعامل قوا و موضوعاتی همچون شوراهای حل اختلاف و وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همکاری خوب مجلس و قوه قضائیه سبب شد 200 نماینده در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست های آیت الله هاشمی شاهرودی تقدیر و حمایت کنند و 160 نماینده نیز از رئیس جمهور بخواهند اعتبارات و امکانات دستگاه قضا را در بودجه افزایش دهد.

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارشی از دیدارهای اعضای کمیسیون های تخصصی نهاد قانونگذاری با آیت الله هاشمی شاهرودی ارائه کرد و گفت که "در طول چهار سال گذشته، اعضای همه کمیسیون ها جز کمیسیون آموزش و تحقیقات با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند".

فتحعلی زاده توضیح داد: در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی با رئیس قوه قضائیه درباره امور مهم کشاورزی و منابع طبیعی، در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن با آیت الله هاشمی شاهرودی درباره نقش دستگاه قضایی در توسعه صنعتی و پیشبرد امور عمرانی و در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با مسئولان ارشد قوه قضائیه در خصوص پلیس قضایی و امنیت اجتماعی و موضوع بیمه بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی با رئیس قوه قضائیه درباره امور مهم فرهنگی به ویژه رویکرد نظام جمهوری اسلامی به ضوابط اداری و انضباطی برای کاهش عناوین مجرمانه بحث و تبادل نظر شد.

"در حال حاضر 1500 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که این عناوین با سیاست های قضا زدایی کاهش یافته و در صورت تصویب لوایح ارائه شده، به جای عناوین مذکور قواعد اداری و انضباطی ویژه در حوزه های فرهنگی اعمال خواهد شد که امور فرهنگی کشور را ساماندهی می کند".

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه از مسئله حجاب به عنوان مقوله ای یاد کرد که تحقق آن در جامعه نیازمند کار فرهنگی است و تاکید می کند: چنانچه در برخورد با موضوع "حجاب"، ضوابط اداری و انضباطی جایگزین عناوین مجرمانه شوند، چهره اجتماع بر اساس فرهنگ دینی شکل می گیرد.

حجت الاسلام فتحعلی زاده همچنین بر این باور است که جهت تقویت نهاد خانواده به ویژه در برابر شبیخون فرهنگی باید به جای توسل به عناوین مجرمانه، اقداماتی همچون تسهیل امر ازدواج جوانان در حوزه اداری صورت گیرد تا تهدیداتی که نسبت به نظام خانواده کاهش یابد و حتی منتفی شود.

او می گوید که استفاده از اینترنت نیز برای بخشی از جامعه به تفریح تبدیل شده و آنها بیش از استفاده بهینه از این ابزار، به دنبال امور نا مطلوب که متناسب با جامعه اسلامی نیست، هستند که مقابله با اقدامات آنها نیازمند ایجاد ضوابط اداری و انضباطی سخت است.

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه گفت: در دیدار اعضای کمیسیون های بهداشت، اقتصادی و انرژی مجلس با آیت الله هاشمی شاهرودی درباره موضوعات مهمی چون مسائل حقوقی مربوط به حوزه بهداشت و درمان و موضوعاتی چون ایجاد بستر حضور مردم در عرصه اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری به منظور اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی و راه های استفاده بیشتر و بهینه از منابع انرژی و تجدید امکانات و تامین تجهیزات مدرن و برخورد با تخلفات این حوزه با اهمیت، گفتگو شد.

به گفته فتحعلی زاده، در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رئیس قوه قضائیه درباره مسائل مربوط به حقوق شهروندی از جمله آزادی بیان و طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که به عنوان مطالبه جامعه نیازمند باز تعریف است، بحث و تبادل نظر شد و محور گفتگوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با مسئولان ارشد دستگاه قضا، نحوه بررسی لوایح قضایی مهمی چون قانون مجازات اسلامی و تشکیل پلیس قضایی و شوراهای حل اختلاف و آئین دادرسی بود.

وی تصریح کرد که در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با آیت الله هاشمی شاهرودی نیز، درباره نظام بودجه ریزی و موضوع برنامه ریزی و قوانین برنامه توسعه کشور و حمایت قوه قضائیه از امنیت سرمایه گذاری و لزوم تداوم این روند بحث و تبادل نظر شد.

"در طول دوران فعالیت مجلس هفتم نشست های مشترکی بین اعضای همه مجامع استانی مجلس با مسئولان عالی قضایی برگزار شد و در این جلسات، درباره موضوعات مهم مربوط به حوزه های انتخابیه و مسائل مبتلابه استان ها که نمایندگان ملت علاقمند بودند به چنین مسائلی پرداخته شود، گفتگو شد".

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در مجلس هفتم در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر، تعداد مکاتبات نمایندگان ملت با رئیس قوه قضائیه در طول چهار سال گذشته را حدود 1400 مورد عنوان کرد و متذکر شد: دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی به کلیه این مکاتبات مجلسی ها به روز پاسخ داده است.

حجت الاسلام فتحعلی زاده اظهار داشت: در طول فعالیت مجلس هفتم 15 لایحه و 10 طرح مهم قضایی در نهاد قانونگذاری مطرح شده که از این تعداد، 4 طرح و لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته اند و از این مجموعه هفته گذشته مواردی چون "اصلاح قانون بازرسی" و "قانون ثبت اختراعات" نهایی شده است.

او در پایان خاطر نشان کرد که هفته آینده لایحه دوفوریتی نحوه اجرای محکومیت های مالی تقدیم مجلس خواهد شد و به جز لوایح و طرح هایی چون شوراهای حل اختلاف و مجازات های جایگزین که آماده طرح در صحن علنی هستند و لایحه مهم تشکیل پلیس قضایی که در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد، سایر طرح ها و لوایح در شور دوم قرار دارند.