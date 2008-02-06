واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحدهای توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان در قالب تعاونی، انسجام بخشی و هدایت منابع دولتی و غیر دولتی مناسب افتتاح شده اند و زمینه را برای گسترش کارآفرینی توسط دانشجویان و دانش آموختگان فراهم می کنند.

واحدهای توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای اهداف بخش تعاونی و اجرای وظایف آن در فراهم کردن ایجاد اشتغال، کاهش حجم تصدی گری دولت، تحکیم و توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی جامعه دانشگاهی از مزایای بخش تعاونی در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

توسعه فرهنگ تعاون در جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاهها، شناسایی علایق و تمایلات واقعی دانشجویان در زمینه کار و راهنمایی آنها برای اشتغال در شغل مورد نظر در قالب تعاونی از بدو ورود به مراکز دانشگاهی، آموزش عملی و کارآموزی دانشجویان در زمینه های مرتبط با رشته های تخصصی، سازماندهی و حمایت و توانمند سازی گروه های همسان از نظر گرایش های علمی وفنی و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی مشترک در قالب واحدهای کسب و کار تعاونی از جمله اهداف راه اندازی واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی است.

کلیه مراکز کار آفرینی دانشگاهی، واحدهای دانشگاهی دولتی و غیر دولتی اعم از موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مجریان طرح راه اندازی واحدهای توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاهی محسوب می شوند و مخاطبان این طرح نیز کلیه دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید هستند.

دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه در صورت تمایل در واحدی با نام توسعه کار آفرینی و تعاون دانشگاه ثبت نام می کنند و این واحد ترتیبی اتخاذ می کند تا ثبت نام کنندگان ضمن تمرین فعالیتهای گروهی، به تدریج در گرایشهای فراگیر و کلی شغلی مسلط شده و پس از آن گرایش خاص شغلی خود را انتخاب کرده و در آن کار آموزی کنند.