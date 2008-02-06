اسامی کادر اجرایی مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای بین المللی وزنه برداری جام مرحوم محمود نامجو، گرامیداشت دهه مبارکه فجر، از 23 بهمن ماه با حضور 15 تیم از 13 کشور جهان به مدت 3 روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد که فدراسیون وزنه برداری کشورمان اسامی کادر اجرایی این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

هیئت ژوری: سعید نی ریزی، دکتر حکمت پور

داوران: درویش زاده، غلامعلی والامنش و مهدی عطار اشرفی

کنترل فنی: عیسی نعیمی، ولی بابایی، علیرضا ذیفهم، محمد ملکی

مارشال(داور هماهنگ کننده): مجید طلا، علی سیردانی

گوینده: منوچهر رضاخانی، علی ظلی

الکترونیک و کامپیوتر: افشین ریاحی، ابوالفضل سلیمانی، محسن جلیلی و علیرضا جلایر

کمیته روابط عمومی و رسانه مسابقات: محمود عبدالهی

احمد نفیس از پاکستان، عبدالرحمن قحطانی از عربستان، عبداله العجمه و انوار الوادی از کویت، جهاد الخضرا از فلسطین، شریف داولتوف از تاجیکستان، زهل جاسم از عراق، اروج ممدلی از آذربایجان، امنتکل یوونس از کامرون، اس ای ویجوایگراما از سریلانکا، نوح اواد از قطر، حسن آک کوش از ترکیه، هورست تیشلر از سوئیس و آرتور آمریان از ترکمنستان داوران خارجی این دوره از رقابت ها هستند.