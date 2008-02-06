بازیگران "کنعان" بر اساس اصل غافلگیری انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حقیقی در این نشست درباره "کنعان" گفت: "در زمان بسیار طولانی ساخت فیلم از ابتدا کنار فرهادی بودم و فیلم پس از دورانی بسیار سخت تمام شد. اما اکنون از آن کاملا راضی‌ام و هر آنچه می‌خواستم انجام دادم. قصه‌ای که خواندم جرقه اصلی را در ذهنم زد. اما نمی‌توان گفت "کنعان" اقتباسی است و نقاط اشتراک میان قصه و فیلم بسیار اندک است."

کارگردان "کنعان" درباره دلیل نامگذاری این فیلم هم گفت: "تصمیم گرفتم این سئوال را جواب ندهم. نام فیلم باید سئوالی در ذهن مخاطب ایجاد کند. برای من بسیار جذاب است که مخاطبان درباره این نام فکر کنند. از ابتدا هم می‌دانستیم چنین فیلمی با این مضمون باید چه ساختاری داشته باشد. تماشاگر احتمالا باید بتواند انتهای آن را حدس بزند."

وی درباره انتخاب بازیگران فیلم گفت: "در انتخاب علیدوستی اتفاق نظر داشتیم. انتخاب رادان مشکلترین کار گروه بود و او از بین 15 نفر انتخاب شد. در این نقش دنبال کسی بودم که چهره‌اش آرامش درونی را القا کند که رادان از این نظر بسیار مناسب بود. تنها گزینه دیگر برای این نقش علی مصفا بود. به هر حال دوست داشتم در انتخاب بازیگران غافلگیری وجود داشته باشد."

حقیقی تاکید کرد: "تجربه برایم بیشتر از قصه جذابیت دارد. اما گویا قصه‌گویی فرهادی تاثیرش را روی من هم گذاشته است. می‌خواستم این فضا را تجربه کنم. هدفم از ابتدا این نوع سینما بود و خوشحالم که به آن رسیدم. از شایسته تشکر می‌کنم که به من فرصت داد. من در طول کار هم بازیگران را خیلی اذیت و سختگیری کردم و آنها من را تحمل کردند."

این فیلمساز درباره گریم سنگین بازیگران "کنعان" گفت: "لازم بود جوانترین شخصیت فیلم 32 سال داشته باشد، بنابراین به فکر یک گریم اساسی افتادیم. یک ماه دنبال انتخاب طرح گریم بودیم که سرانجام هدیه تهرانی او را به ما معرفی کرد. گریم به گونه‌ای بود که چندان توی ذوق نزند و بسیار معمولی و طبیعی باشد. یکبار دیگر هم بر اساس این گریم‌ها فیلمنامه را بازنویسی کردیم."

کارگردان "کنعان" دربار تدوین این فیلم و در انتقاد به ریتم کند آن گفت: "همه عوامل به نوعی تابع خواست کارگردان هستند. نوع قصه و روایت نیازمند این تدوین بود و از آن راضی هستم. ما دنبال ریتم تند نبودیم و می‌خواستیم تماشاگر فکر و تامل کند."

فرهادی نیز درباره فیلمنامه "کنعان" گفت: "قبل از ساخت "چهارشنبه‌سوری" در جریان این قصه بودم، ولی آن زمان همکاری مشترک ما مطرح نبود. بعد از "چهارشنبه‌سوری" برای همکاری مشترک و نوشتن فیلمنامه به توافق رسیدیم. نوشتن فیلمنامه حدود هفت ماه طول کشید که به صورت شبانه‌روزی و مداوم کار کردیم."

وی در ادامه این نشست درباره ریتم کند فیلم گفت: "ریتم فیلم مسئله‌ای نسبی است. این بستگی به مخاطب دارد. از ابتدا هم قرار بود ریتم فیلم سینمایی "کنعان" تند نباشد، چرا که نوع شخصیت‌ها درونی بود. تماشای این فیلم نیازمند صبوری و دقت بیشتر است."

فروتن درباره شخصیت مرتضی گفت: "یکی از افتخارات بازیگری من بازی در این فیلم است و به این خاطر از کارگردان و تهیه‌کننده تشکر می‌کنم. بازی در "کنعان" برای من افتخار بزرگی بود، چرا که نقش‌های فیلم همگی عالی و فوق‌العاده بودند. به هر حال بازی کاملا ظریف و درونی بود و انرژی زیادی را می‌گرفت. امیدوارم تلاشم به ثمر نشسته باشد."

علیدوستی نیز درباره حضور در "کنعان" گفت: "این نقش با سایر نقش‌هایی که بازی کرده‌ام متفاوت است و دلیل پذیرش آن تفاوت و اعتبار کارگردان بود. نقش بستر بسیار خوبی برای کار داشت. امیدوارم این متفاوت بودن خوب هم بوده باشد. به هر حال مشخصات ظاهری و درونی آن با توانایی‌ام همخوانی داشت و آن را خود به کارگردان گفتم."

بایگان با عالی توصیف کردن "کنعان" اظهار داشت: "فیلم فوق‌العاده بود، در یک کار وقتی همه عوامل خوب و حرفه‌ای باشند بازیگر نیز خواهد درخشید. فیلمنامه بسیار قوی و شخصیت‌پردازی آن عالی بود. از این رو بازیگران هم بازی خوبی انجام دادند."

این بازیگر درباره مسیر تازه بازیگری خود نیز گفت: "فیلم "کافه ستاره" مقدمه بسیار خوبی برایم بود. اما "کنعان" نقطه عطف بازیگری من محسوب می‌شود و خصوصیاتی دارد که تاکنون مثل آن را در سینمای ایران ندیده‌ام."

شایسته نیز درباره دلیل به عهده گرفتن تهیه‌کنندگی این فیلم به خبرنگاران گفت: "آذرماه 85 فیلمنامه را خواندم و به دلیل قوی بودن آن و اعتبار حقیقی و فرهادی تصمیم به ساخت آن گرفتم. اکنون از نتیجه کار بسیار راضی هستم."

مستانه مهاجر نیز در این نشست درباره ویژگی‌های تدوین فیلم سینمایی "کنعان" دقایقی کوتاه صحبت و تاکید کرد ریتم فیلم کند نبوده و با مضمون و نوع روایت همخوانی داشته است.