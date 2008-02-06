تولید تریاک در افغانستان برابر با سال گذشته خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس گزارش امروز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC)، کشت تریاک در افغانستان در 2008 عمدتا برابر یا فقط اندکی کمتر از میزان تولید بی سابقه سال گذشته یعنی کشت در 192 هزار هکتار خواهد بود. تولید نهایی ( 8 هزار 200 تن سال گذشته ) بستگی به امحا ( با هدف کاهش محصول ) و بازده کشاورزی ( بستگی به اوضاع آب و هوایی ) خواهد داشت.

این ارزیابی که در گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با عنوان " بررسی زمستانه تریاک افغانستان " آمده ، بوسیله آنتونیو ماریا کاستا مدیراجرایی این دفتر در نشست " هیئت مشترک نظارت و هماهنگی " در شهر توکیو ارائه گردید.

کاستا در این خصوص گفت: کشت تریاک در افغانستان ممکن است افزایش یافته اما هنوز مقدار آن در سال 2008 می تواند به طرز بد و خطرناکی زیاد باشد.

وی افزود: مواد مخدر و سرمایه ای که از راه آن بدست می آید ، نیرو و عامل بی ثباتی است. اروپا ، روسیه و کشورهای مسیر هرویین افغانستان باید خود را آماده عواقب عمده وناگوار سلامتی و امنیتی قاچاق مواد مخدر نمایند.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه سه چهارم تریاک افغانستان در نواحی خارج از کنترل دولت کشت می شود، هشدار داد: تریاک منبع اصلی در آمد طالبان است.

کاستا افزود: طالبان از کشاورزان تریاک مالیاتی تحت عنوان " عشر" دریافت می کند که امسال معادل 10 درصد یا تقریبا 100 میلیون دلار خواهد شد.همچنین طالبان پول مازاد از راه اداره آزمایشگاه های تولید هروئین و قاچاق مواد مخدر نیز بدست می آورند.