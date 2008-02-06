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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

در سال 2008 میلادی؛

تولید تریاک در افغانستان برابر با سال گذشته خواهد بود

تولید تریاک در افغانستان برابر با سال گذشته خواهد بود

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کرد: کشت تریاک در افغانستان در 2008 عمدتا برابر یا فقط اندکی کمتر از میزان تولید بی سابقه سال گذشته یعنی کشت در 192 هزار هکتار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس گزارش امروز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC)، کشت تریاک در افغانستان در 2008 عمدتا برابر یا فقط اندکی کمتر از میزان تولید بی سابقه سال گذشته یعنی کشت در 192 هزار هکتار خواهد بود. تولید نهایی ( 8 هزار 200 تن سال گذشته ) بستگی به امحا ( با هدف کاهش محصول ) و بازده کشاورزی ( بستگی به اوضاع آب و هوایی ) خواهد داشت.

این ارزیابی  که در گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با عنوان " بررسی زمستانه تریاک افغانستان " آمده ، بوسیله آنتونیو ماریا کاستا مدیراجرایی این دفتر در نشست " هیئت مشترک نظارت و هماهنگی " در شهر توکیو ارائه گردید.

کاستا در این خصوص گفت: کشت تریاک در افغانستان ممکن است افزایش یافته اما هنوز مقدار آن در سال 2008 می تواند به طرز بد و خطرناکی زیاد باشد.

وی افزود: مواد مخدر و سرمایه ای که از راه آن بدست می آید ، نیرو و عامل بی ثباتی است. اروپا ، روسیه و کشورهای مسیر هرویین افغانستان باید خود را آماده عواقب عمده وناگوار سلامتی و امنیتی قاچاق مواد مخدر نمایند.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه سه چهارم تریاک افغانستان در نواحی خارج از کنترل دولت کشت می شود، هشدار داد: تریاک منبع اصلی در آمد طالبان است.

کاستا افزود: طالبان از کشاورزان تریاک مالیاتی تحت عنوان " عشر" دریافت می کند که امسال معادل 10 درصد یا تقریبا 100 میلیون دلار خواهد شد.همچنین طالبان پول مازاد از راه اداره آزمایشگاه های تولید هروئین و قاچاق مواد مخدر نیز بدست می آورند.

کد مطلب 634081

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