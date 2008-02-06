ارجاع پرونده سی130 به دیوان عالی کشور

عباس افشار پدر شهید علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: به دنبال ابلاغ رأی پرونده سقوط هواپیمای سی130 ارتش، بنده به همراه سه نفر از اولیای دم پرونده نسبت به رأی صادره اعتراض کردیم که متعاقب اعتراض ما، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

وی گفت : بقیه شاکیان پرونده با دریافت دیه های خود رضایت خود را در این پرونده اعلام کرده اند.

افشار تصریح کرد: ما شاکیان پرونده منتظر قطعیت یافتن حکم هستیم تا دیه های خود را دریافت کنیم چون گرفتن دیه پیش از قطعیت یافتن حکم مغایر آئین دادرسی کیفری است.

پدر شهید علیرضا افشار در ادامه با بیان اینکه حقوق اولیای دم پرونده سقوط هواپیمای سی130 در مراحل دادسرا و دادگاه رعایت نشده است، نسبت به اطاله دادرسی در این پرونده انتقاد و اظهار امیدواری کرد تکلیف این پرونده هرچه سریعتر مشخص شود.

پیش از این شعبه اول دادگاه نظامی تهران، هشت متهم این پرونده را از اتهامات انتسابی دایر بر "اهمال، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی" تبرئه و نیروی هوایی ارتش (نهاجا) را به پرداخت دیه محکوم کرده بود.

پرونده سقوط هواپیمای سی130 ارتش در مرحله دادسرا 11 متهم داشت که بازپرس دادسرای نظامی تهران پس از رسیدگی، برای سه نفر از این متهمان قرار منع تعقیب صادر و پرونده هشت تن دیگر را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارجاع کرد که این دادگاه نیز هشت متهم پرونده را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

هواپیمای حامل جمعی از خبرنگاران رسانه ها که روز 15 آذر 84 برای پوشش خبری رزمایش پیامبر اعظم (ص) به بندرعباس اعزام شده بود، دقایقی پس از پرواز دچار سانحه شد و در شهرک توحید نیروی هوایی ارتش سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.