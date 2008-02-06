به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار میرفیصل باقر زاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، انتشار اسناد مربوطه به طرح مشترک ساواک و رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور حضرت امام خمینی (ره) طی 4 ماهی که ایشان در سال 1357 در فرانسه حضور داشتند، را سند و دشمنی دیرینه دولت این کشور با ملت ایران دانست .

وی اظهار داشت: با انتشار اسناد این خبر آن هم پس از گذشت سالها از رحلت آن عزیز سفر کرده و ناکامی دشمنان در تحقق آن و علیرغم اینکه ملت مسلمانان ایران با عنایت حق تعالی، قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح کرده و می کند اما همچنان این خبر قلوب مالامالی از عشق به خمینی را آزرده می سازد.

سردار باقر زاده که در جمع دست اندرکاران برگزاری مراسم عملیات خیبر سخن می گفت، تصریح کرد: ترور رهبران مذهبی، ملی و دیگر آزادی خواهان جهان که هر از چند گاهی توسط دنیا متوحش غرب و سردمداران آن انجام می شود نمونه بارزی از نقض حقوق بشر است که مصداق بارز آن بارها در فلسطین مظلوم، مشاهده شده اما آنان همچنان فریاد دفاع از حقوق بشر سر می دهند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: طرح ترور امام خمینی توسط دستگاه امنیتی فرانسه در حالی مطرح شد که آن مرد الهی حتی حاضر نبود کوچکترین قوانین و مقررات کشور میزبان را نقض و یا به اندازه یک فرانک (کمترین واحد پول خرد فرانسه) به آن کشور ضرری وارد شود.

سرتیپ باقر زاده تاکید کرد: این سئوال را باید از مدعیان حقوق بشر در فرانسه و دیگر نقاط دنیا غرب پرسید که چگونه است که حتی حاضر به وارد نمودن کوچکترین ضربه مالی به یک کشور نبود و بر اساس اعتقادات راسخ خویش چه قبل از بدست گرفتن قدرت و چه پس از تشکیل حکومت نیز از مرزهای الهی عدول و تخطی ننمود اما مدعیان حقوق بشر همواره در صدد ترور و نابودی او بودند اما غافل از آنکه یدالله فوق ایدیهم.