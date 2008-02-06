به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش چهره های برجسته ای از اندیشمندان و صاحبنظران مقیم کانادا و آمریکا از جمله محمد العاصی از واشنگتن دی سی، جیمز کلارک از جبهه همبستگی ضد جنگ و نیز سنتی داریاس سفیر کوبا در کانادا سخنرانی خواهند کرد .

برقراری صلح در جهانی همراه با عدالت که زندگی همراه با آرامش و به دور از فقر و گرسنگی را در پی خواهد داشت، از جمله دغدغه های اصلی رهبران دینی جهان و همچنین اندیشمندانی است که در تلاش هستند با طرح مباحث مرتبط با این موضوعات، آسیبها را شناسایی و راهکارهای رفع آنها را ارائه دهند .



