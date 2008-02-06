نئو طالبان؛ دشمن شماره یک غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز،"بیت الله مسعود"رهبر جدید طالبان در پاکستان به عنوان خطرناک ترین دشمن غرب جایگزین "بن لادن" رهبر القاعده در این مقام شد.

بیت الله مسعود همان شخصی است که از سوی مقامهای امنیتی پاکستان به عنوان مظنون شماره یک ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق این کشور معرفی شد.

در همین رابطه،"نایجل اینکستر" معاون سابق سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (MI6) گفت : طالبان جدید(نئو طالبان) تحت رهبری بیت الله مسعود به عنوان مظنونین اصلی بمب گذاریها و حملات تروریستی انگلیس و اسپانیا شناخته می شود. نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد نئوطالبان عامل اصلی ترور بوتو بوده و بیت الله مسعود، طالبانیسم را به انگلیس و اسپانیا گسترش داده است.

بر همین اساس، پلیس اسپانیا ماه گذشته میلادی 10 پاکستانی و دو هندی را که قصد بمبگذاری در متروی شهر بارسلونا داشتند بازداشت وعملیات آنها را خنثی کرد.

دو هفته قبل نیز ماموران ضد تروریست اسکاتلندیارد، شش پاکستانی را که از اسپانیا به انگلیس آمده بودند با هشدارهای پلیس اسپانیا بازداشت کردند.

تایمز در ادامه نوشت : در همین رابطه شواهد دیگری وجود دارد که نشان می دهد طالبان علاوه بر افغانستان، بر انجام عملیاتهای تروریستی در کشورهای غربی متمرکز شده و بیت الله مسعود که هم اکنون 34 ساله است نقش بسیار زیادی در طراحی نقشه های تروریستی طالبان دارد.