به گزارش خبرنگار مهر، رمانهای "جمشید و جمک" و "مشی و مشیانه" از مجموعه "روز اول عشق" طی سال جاری به چاپ سوم رسیده اند.

رمان پژوهشی نامی است که محمدعلی بر سه گانه اخیر خود گذاشته است. نویسنده در این رمانها با زبانی اساطیری داستان آفرینش نخستین زنان و مردان ایرانی آریایی و اسلامی سامی را بازگو کرده است.

وی در این باره به مهر گفت: بسیار خوشحالم که می بینم ما بسیار بیش از تصور خود خوانندگان علاقمند داریم که در پی اجرای تازه و تلطیف آن متون هستند. خوانندگان سه گانه من خواننده های ادبیات عامه پسند نیستند ولی می بینید که به رغم نثر غیر روزنامه ای و متعارف و وفور اطلاعات اساطیری و افسانه ای، مردم از این گونه کتابها استقبال می کنند.

این نویسنده همچنین گفت: چنانچه خوانندگان آثار جدی را ناامید نکنیم آنان خود مبلغ آثار ما می شوند.

رمانهای فوق در 2500 نسخه، بیش از هزار صفحه (در قطع جیبی) و مجموعا با قیمت هشت هزار تومان توسط نشر کاروان منتشر شده است.