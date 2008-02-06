پذیرش زائران عمره در کاروانها یک هفته به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسامی دفاتر زیارتی مجاز روز چهارشنبه 24/11/86 در جراید کثیرالانتشار و نیز روزنامه های استانی منتشر و زائران نیز از صبح روز جمعه 26/11/86 در این دفاتر پذیرش می شوند.

پیش از این قرار بود که اسامی دفاتر مجاز 17/11/86 و پذیرش زائران نیز از روز نوزدهم بهمن ماه باشد که سازمان حج و زیارت به دلیل اطمینان بیشتر از زمان صدور روادید و استفاده از ظرفیت بیشتر آن را یک هفته به تعویق انداخت.

کسانی که تا 15 مهر 1385 برای تشرف به عمره مفرده در شعب بانک ملی ودیعه گذاری کرده اند می توانند در کاروان هایی که اسامی آنان روز 24/11/86 منتشر می شود، نام نویسی کنند.

قرار است در صورتی که مشکل در صدور روادید پیش نیاید اعزام زائران عمره آینده از دهه اول فروردین ماه 87 آغاز شود.