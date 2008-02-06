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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

طرح ملی تولید زودهنگام از میدان آزادگان شنبه به بهره برداری می رسد

طرح ملی تولید زودهنگام از میدان آزادگان شنبه به بهره برداری می رسد

طرح ملی تولید زودهنگام از میدان نفتی آزادگان شنبه هفته آینده با حضور وزیر نفت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید اولیه ‪ ۲۵‬هزار بشکه در روز از میدان نفتی آزادگان شنبه هفته آینده در مراسمی و با حضور غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود.

میدان نفتی آزادگان با حجم ذخایر درجای 33 میلیارد بشکه و پیش بینی تولید 260 هزار بشکه در روز از جمله میادین فوق عظیم دنیا به شمار می رود.

میدان آزادگان در 80 کیلومتری غرب اهواز در حاشیه مرز ایران و عراق، در منطقه ای به وسعت 1500 کیلومتر مربع قرار دارد. براساس اطلاعات اعلام شده میزان نفت درجای این میدان در حدود 33 میلیارد بشکه برآورد شده است.

کد مطلب 634095

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