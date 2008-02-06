طرح ملی تولید زودهنگام از میدان آزادگان شنبه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید اولیه ‪ ۲۵‬هزار بشکه در روز از میدان نفتی آزادگان شنبه هفته آینده در مراسمی و با حضور غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود.

میدان نفتی آزادگان با حجم ذخایر درجای 33 میلیارد بشکه و پیش بینی تولید 260 هزار بشکه در روز از جمله میادین فوق عظیم دنیا به شمار می رود.

میدان آزادگان در 80 کیلومتری غرب اهواز در حاشیه مرز ایران و عراق، در منطقه ای به وسعت 1500 کیلومتر مربع قرار دارد. براساس اطلاعات اعلام شده میزان نفت درجای این میدان در حدود 33 میلیارد بشکه برآورد شده است.

