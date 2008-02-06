سرمربی که دو روز در ایران باشد مورد تایید نیست/ کلمنته می تواند برود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ومعاون رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران از خروج خاویر کلمنته از ایران ابراز بی اطلاعی کرد.

وی درتوضیح مواضع اخیرش در خصوص مدیران پروازی، گفت: سیاست دولت این است که هیچ مدیر پروازی درهیچ جای کشور قابل تایید نیست و به خصوص اگر این موضوع در مسائلی چون فوتبال باشد که تشخیص آن روشن خواهد بود.

علی آبادی در واکنش به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا رئیس ورزش کشور از حضور یا عدم حضور کلمنته در ایران بی خبر است؟ گفت: قرار نیست بنده از همه چیز اطلاع داشته باشم اما کلمنته هنوز با ما قرارداد نبسته و لذا می تواند از کشور خارج شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین با اشاره به پرداخت بدهی 142 هزار یورویی باشگاه پرسپولیس به شرکت کوپیان گفت: سازمان تربیت بدنی این رقم را به باشگاه پرسپولیس می دهد تا نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت یاد شده اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نمی تواند بصورت پاره وقت این تیم را هدایت کند، افزود: اصلی ترین بحث برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان این است که نمی تواند پروازی باشد و باید طبق قانون و قراردادی که با فدراسیون به امضا می رساند در کشورمان حضور داشته باشد.

علی آبادی در خصوص مواضع سازمان تربیت بدنی پیرامون عقد قرارداد با خاویرکلمنته در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده است اما این طور نیست که ما بخواهیم سرمربی بصورت پروازی در تیم ملی فوتبال ایران فعالیت کند.

وی ادامه داد: ما مربی نمی خواهیم که در هفته 2 روز در کشورمان حضور داشته باشد، 30 تا 40 بازیکن را انتخاب کند و تمرین دهد و پس از آن به کشورش بازگردد. ما مربی می خواهیم که داخل کشورمان حضور داشته باشد و مطابق قرارداد با او برخورد شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به شرایط مطلوب تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز امیدواری از موفقیت این تیم در مصاف با سوریه در بازی امروز یاد کرد و گفت: شرایط تیم مطلوب است و امیدوارم امروز پیروزی را از آن تیم ایران شود.

وی مهمترین اتفاق برای سازمان تربیت بدنی در سالجاری را افزایش بودجه این سازمان خواند و گفت: افزایش اعتبارات سازمان تربیت بدنی که 75 درصد از آن توسط ریاست جمهوری پرداخت شد مهمترین اتفاق برای من در سال 86 بود.