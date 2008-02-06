به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که از ساعت 22 شب گذشته آغاز شد علاوه بر دکتر قالیباف تعدادی از معاونان ومدیران ارشد شهرداری تهران از جمله دکتر شریفی معاون امور مناطق ، نوریان معاون اجتماعی و فرهنگی ، تشکری نیا مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ، حصاری نژاد رئیس سازمان بازرسی ، غفرانی شهردار منطقه 6 و تنها، رئیس حراست کل شهرداری تهران حضور داشتند.

شهردار تهران در این بازدید از بخش های مختلف سینما آزادی دیدن کرد.

تماشای قسمت های کوتاه از چند فیلم در سالن اصلی سینما ، تست صدای دالبی دیجیتال سینما و گفت و گو با عوامل احداث سینما آزادی از دیگر بخش های بازدید شهردار تهران از این پروژه بود.

در حاشیه این بازدید مهندس اکبر تشکری نیا ، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به خبرنگار سما ، گفت: فیلم های بخش "سینمای ایران" بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از روز چهارشنبه 17 بهمن ماه (امروز) در سینما آزادی اکران می شود .

وی افزود: از ساعت 14 روز چهارشنبه (امروز) فیلم " آن مرد آمد " از بخش سینمای ایران جشنواره فیلم فجر در سالن اصلی سینما آزادی اکران می شود .

به گفته تشکری نیا فیلم های " امضا شدگان " ، " جعبه موسیقی " و " مهیا " فیلم های دیگری است که به ترتیب در ساعت 16 ، 18 و 20 روز چهارشنبه (امروز) اکران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران خاطرنشان کرد: فیلم های مذکور در سالن اصلی سینما آزادی نمایش داده می شوند و دو سالن نیز برای داوری در اختیار داوران قرار گرفته است.