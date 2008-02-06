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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

تداوم حملات صهیونیستها به نوار غزه و افزایش آمار شهدا و مجروحان

تداوم حملات صهیونیستها به نوار غزه و افزایش آمار شهدا و مجروحان

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه همچنان ادامه دارد که در نتیجه آن تا کنون شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، بر اثر حمله هوایی صبح امروز رژیم صهیونیستی به منطقه جبل الریس واقع در شمال شرق غزه، دو مبارز فلسطینی وابسته به گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس زخمی شدند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا کنون پنج بار مناطق مختلف در بیت لاهیا و بیت حانون در نوارغزه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن سه شهروند فلسطینی زخمی شدند.

گردانهای قسام نیز دراین رابطه اعلام کرد: دو مورد از این حملات، مبارزان قسام را هدف قرار داده بود که برای پرتاب موشک به مناطق اشغالی آماده می شدند. در این دو حمله مبارزان فلسطینی آسیبی ندیدند.

رژیم صهیونیستی از صبح روز گذشته تجاوزات خود را به مناطق مختلف نوارغزه افزایش داده است که در نتیجه آن 9 فلسطینی شهید و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 634099

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