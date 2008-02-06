به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالرضا معادی مدیر عامل مرکز پزشکی خاص و دبیر اجرایی این سمینار اعلام داشت: این سمینار که در 2 و 3 اسفند ماه برگزار می شود شامل 14 پانل مرتبط با بیماری های مختلف و 4 سخنران اختصاصی است . در این پانل ها 2 یا 3 سخنران مرتبط با بیماری های تالاسمی ، نارسایی کلیه، هموفیلی ، پیوند کلیه، MS ، دیابت، قلبی و عروقی ، سالمندان ، بارداری ، مبتلایان به Cleft ، ایدز، هپاتیت و بیش از 40 سخنران پزشک و دندانپزشک حضور دارند.

وی اعلام کرد: هدف از برگزاری این سمینار ضمن بالا بردن دانش همکاران پزشک و دندانپزشک ، تعامل در تدوین پروتکل های درمانی و نقش مشاوره ها وملاحظات دندانپزشکی در ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص و سیستمیک می باشد.

دبیر اجرایی سمینار ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص خاطرنشان کرد: ارتباط مشترک پزشک و دندانپزشک و معمولا عوارض دهانی شایع تر می باشد و یا مثلا بیماری که قرار است پیوند کلیه و یا مغز استخوان انجام دهد باید به ترمیم و درمان دندانهای عفونی اش پرداخت تا بتواند یک پیوند موفقی داشته باشد.

وی بیان داشت: حتی بعد از درمان های جراحی نیز قبل از اینکه بیمار برای شیمی درمانی و یا رادیو تراپی حاضر شود لازم است که کارهای دندانپزشکی بر روی او انجام شود زیرا هنگامی که تحت درمان قرار می گیرد ارائه خدمات دندانپزشکی برایش مشکل می باشد باید بدانیم سلامت دهان هم بخشی از سلامت عمومی هر فرد محسوب شده و توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت می باشد.

معادی ادامه داد: هدف اصلی ما از برگزاری این نشست نیز این است که باید توجه کنیم به اینکه بیماران خاص هم جزء گروههایی هستند که به علت استفاده مستمر از برخی داروها و یا بعضی درمان ها در برخی شرایط نباید تحت درمان های دندانپزشکی قرار گیرند. به عنوان مثال بیماری که در یک روز تحت درمان دیالیز قرار می گیرد نباید در همان روز دندان خود را بکشد و این اطلاع رسانی بایستی برای جامعه دندانپزشکی صورت پذیرد تا پزشکان ما با سنجیدن شرایط، اقدام به درمان بیماران نمایند.